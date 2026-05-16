Жители курского приграничья смогут получить бесплатную юрпомощь

Юристы «Правомобиля» окажут бесплатную правовую помощь жителям приграничных районов Курской области. Приемы пройдут в мае—июне по следующим адресам:

- 29 мая в 11:00 - Железногорск, улица Парковая, 4, ПВР, общежитие Железногорского политехнического колледжа;

- 29 мая в 12:00 - Железногорский район, деревня Копенки, ПВР «МГОК-Здоровье»;

- 5 июня в 11:00 - Золотухинский район, Свобода, улица Советская, 42, ПВР, общежитие Свободинского аграрно-технического техникума имени К.К. Рокоссовского;

- 11 июня в 11:00 - Курский район, Рышково, ПВР в санатории имени И.Д. Черняховского;

- 25 июня в 11:00 - Курск, улица Щепкина, 9, Дирекция по жилищным субсидиям Курской области.

На выездных приемах помощь вынужденным переселенцам окажут юристы, адвокаты, нотариусы Курской областной нотариальной палаты, социальные риелторы, специалисты УФССП и Росреестра, а также сотрудники УФНС России по Курской области.

Помимо таких выездных приемов, команда проекта проводит еженедельно консультации в Дирекции по жилищным субсидиям в Курске, сообщили в Правительстве региона. Жители приграничья могут также получить информацию о стадии рассмотрения учетных дел, задать интересующие вопросы по понедельникам и четвергам с 9:00 до 16:00 в кабинете 5.

Бесплатные консультации для вынужденных переселенцев из приграничья также доступны по телефону горячей линии «Правомобиля» 8-800-101-66-46.