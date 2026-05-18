Курянка ранила сожителя ножницами и отверткой

Курский областной суд рассмотрел апелляцию по делу 47-летней жительницы Курска, признанной виновной в двух случаях умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В обоих инцидентах женщина использовала предметы, которые были признаны оружием.

В ночь с 19 на 20 августа 2024 года в Железногорске, во время совместного распития спиртного, между курянкой и ее сожителем произошла ссора на почве ревности. Мужчина оскорблял и толкнул женщину. В ответ она схватила ножницы, которыми сожитель подрезал брюки и нанесла ему удар в грудь. Мужична получил проникающее ранение, квалифицированное как тяжкий вред здоровью.

Спустя несколько месяцев, 23 марта 2025 года, конфликт повторился. Во время очередной пьяной ссоры курянка ударила сожителя металлическим стержнем двусторонней комбинированной отвертки в грудь. Это ранение также было признано тяжким вредом здоровью.

Курский областной суд подтвердил вину женщины в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Курянка получила пять лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также ограничение свободы на полтора года и ряд других ограничений.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, рассказали в суде.