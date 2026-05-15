В Курской области откроют 31 пляж

В Курской области готовятся открыть 31 пляж. По словам Александра Иванова, начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Курской области, заявления-декларации продолжают поступать.

- Мы продолжим практику удаления с водоемов граждан в состоянии алкогольного опьянения и детей без сопровождения взрослых. В прошлом году было удалено более 500 детей и 140 нетрезвых граждан, – отметил Иванов.

Напомним, что в купальный сезон 2025 года на водоемах региона погибли десять человек, включая двух детей. При этом только трое из них утонули в местах, где пляжи не были оборудованы.

Наибольшее количество пляжей планируют открыть в Курске (десять) и Курчатове (три). По два пляжа появятся в Конышевском и Советском районах. Муниципалитеты Щигры, Дмитриевский, Касторенский и Медвенский районы пока не подали заявления на открытие пляжей и не предоставили объяснений причин.

Подготовка к открытию включает водолазное обследование дна, установку кабинок для переодевания, туалетов, мусорных контейнеров и детских "лягушатников".