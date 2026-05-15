Курск
НовостиПроисшествия15 мая 2026 10:19

В Курской области три человека заболели боррелиозом

Курянам рекомендуют пользоваться защитными средствами на природе
Ольга ДАНИЛОВА
На общественных территориях проводят специальные обработки против клещей

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 13 мая в курские медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 278 человек, в том числе 114 детей в возрасте до 14 лет. Для сравнения за тот же период 2025 года зарегистрировано 465 обращений, среди них от 218 детей.

С начала этого года зарегистрировано три случая заболевания боррелиозом. А в 2025 году всего было зарегистрировано 80 случаев заболевания ИКБ, среди заболевших было десять детей.

Клещевой вирусный энцефалит в Курской области не встречается, но клещи являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз, а также анаплазмоз, эрлихиоз, туляремия и лихорадка Западного Нила (ЛЗН), рассказали в Роспотребнадзоре региона.

В лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области» в этом сезоне исследовано 443 экземпляра клещей, из них 160 были сняты с людей, а 283 собраны из окружающей среды. Патогенные бактерии нашли в 64 экземплярах. Это 14,4% от всех исследованных клещей, из них в 44 обнаружены боррелии, в 20 – анаплазмы.