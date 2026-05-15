По всей Курской области объявлена авиаопасность

По всей Курской области объявлена авиационная опасность. Об этом оперативный штаб региона сообщил 15 мая в 11.01.

Жителей и гостей приграничного региона призывают быть бдительными. Силы и средства ПВО сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ночью 15 мая в Курской области дважды объявляли ракетную опасность. В первый раз в 01.42 по Москве, отбой дали в 02.16. Во второй раз - около половины пятого утра. Режим продержался 15 минут. Также всю ночь 15 мая в регионе действовали режимы авиаопасности и опасности атаки беспилотников. Их отменили только около половины восьмого утра.