В курском сквере у памятника Свиридова будет звучать музыка композитора

Сквер находится на улице Ленина Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В сквере у памятника Георгию Свиридову в Курске теперь будет звучать музыка великого композитора.

Здесь установлена современная музыкальная аппаратура, она позволяет автономно транслировать фонограммы, сообщили в горадминистрации.

Специально подобранный плейлист из популярных произведений Георгия Свиридова подготовил комитет культуры и туризма Курска. Послушать произведения великого композитора здесь модно теперь каждый день с 12:00 до 20:00.

Курян и гостей города приглашают в сквер на улице Ленина — послушать музыку великого земляка.