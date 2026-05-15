НовостиЗвезды15 мая 2026 9:25

В курском сквере у памятника Свиридова будет звучать музыка композитора

Послушать произведения великого земляка можно в любой день до восьми часов вечера
Светлана ВОЛКОВА
Сквер находится на улице Ленина

В сквере у памятника Георгию Свиридову в Курске теперь будет звучать музыка великого композитора.

Здесь установлена современная музыкальная аппаратура, она позволяет автономно транслировать фонограммы, сообщили в горадминистрации.

Специально подобранный плейлист из популярных произведений Георгия Свиридова подготовил комитет культуры и туризма Курска. Послушать произведения великого композитора здесь модно теперь каждый день с 12:00 до 20:00.

Курян и гостей города приглашают в сквер на улице Ленина — послушать музыку великого земляка.