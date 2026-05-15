15 мая воздух прогреется до +21 в Курской области

Синоптики обещают ветер с юга Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

15 мая в Курской области небо будет переменчивым: ожидается облачность с прояснениями. Не исключены кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет дуть с юга: днем усилится до 8-13 м/с.

Днем воздух прогреется до 16-21 градуса.

В обычных условиях видимость составит от трех до семи километров. В случае тумана она может сократиться до 500 метров, предупреждают синоптики. В ближайшие дни такая погода сохранится. В субботу, 16 мая, в регионе по прогнозу будет без дождей. А вот воскресенье может быть дождливым днем.