В результате атак ВСУ под Курском повреждены ЛЭП и трактор

За минувшие сутки, с 9:00 14 мая до 9:00 15 мая, над Курской областью сбито 106 беспилотников ВСУ различного типа. 140 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и четыре раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Вишнево Беловского района Курской области посечен осколками кузов и остекление гусеничного трактора, сообщает глава региона Александр Хинштейн.

В селе Макеево Рыльского района Курской области на территории агрофирмы повреждена ЛЭП (электроснабжение населения не было нарушено). Осколками посечена бочка с дизельным топливом, без возгорания.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.