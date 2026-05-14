Под Курском дрон взорвался на спортплощадке, где играли дети

Сбитый БПЛА ВСУ упал в Рыльске на спортплощадку Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Сбитый над Рыльском Курской области БПЛА ВСУ упал на спортивную площадку и взорвался. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. Он рассказал подробности ЧП:

- К счастью, обошлось без пострадавших. Дети, которые в это время играли на этой площадке в мяч, вовремя успели спрятаться. За медицинской помощью никто из мирных жителей не обращался. На месте сейчас работают оперативные службы.

Ранее КП сообщила, что за сутки десять раз беспилотники ВСУ атаковали территорию Курской области с помощью взрывных устройств.