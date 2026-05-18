В Курске представили фильм о схимонахине Сепфоре

В Курске прошел специальный премьерный показ и обсуждение нового документального фильма «ПТИЧКА». Он посвящен жизни и служению схимонахини Cepфopы (Шнякиной).

Как рассказали организаторы, показ приурочен к двум важным датам - дню памяти старицы (13 мая) и 130-й годовщине со дня ее рождения (1 апреля).

Картину представил Алексей Зацепин, журналист и режиссер фильма. Телевидению он посвятил 28 лет. Сейчас Алексей Зацепин занимается съемками документальных фильмов

Матушка Сепфора, или Клыковская старица, прожила 102 года. Ее жизнь стала воплощением кротости, мудрости, непрестанной молитвы. Ее духовные чада в картине делятся живыми воспоминаниями о чудесах помощи, а также пророческих советах и той незримой силе, которую дарует настоящая праведность.