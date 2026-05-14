14 мая в Курске проходят тренировочные ЕГЭ по трем предметам

14 мая в Курске проходит заключительное тренировочное ЕГЭ по трем предметам. Это заключительная всероссийская итоговая апробация перед стартом основного периода Единого государственного экзамена, пояснили в Правительстве региона.

Школьники тренируются в сдаче обществознания, информатики (КЕГЭ) и устной части английского языка. В тренировке примут участие 1011 выпускников Курской области. Из них обществознание оттачивают 505 человек, информатику (КЕГЭ) — 372 человека и английский язык (устная часть) — 134 человека.

В тренировочном мероприятии в Курске задействованы все 12 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).