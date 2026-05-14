В Курске пройдут "Чистые игры"

16 мая в Курске пройдет экологический квест под названием «Весенние Чистые Игры 2026».

Сбор участников — в 11.00 по адресу: проспект Дружбы, 32 А.

Участники посоревнуются в сборе и сортировке мусора на скорость и объем. Победители получат призы от партнеров. После соревнований всех участников ждут пицца, а также горячий чай и памятные сувениры.

— Такой формат заботы о чистоте природы по душе нашим участникам. Те, кто хоть раз побывал, приходят снова. Я люблю называть наши мероприятия миниэкофестивалями. Здесь можно не только сделать хорошее дело, но и найти единомышленников, послушать хорошую музыку и поесть вкусной еды, — рассказывает организатор экоквестов «Чистые Игры» Екатерина Комарова.

Принять участие в Чистых Играх в Курске может любой желающий. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на сайте cleangames.org/game/kursk