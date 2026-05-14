С начала года в Курской области изъяли более 30 кило наркотиков

В Курской области пройдет месячник борьбы с наркотиками и пропаганды здорового образа жизни «Курский край – без наркотиков!». Акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией, направлена на профилактику наркопотребления и популяризацию здорового образа жизни, пояснили в Правительстве региона.

С начала 2026 года полиция региона выявила около 200 наркопреступлений и изъяла свыше 30 килограммов запрещенных веществ. Несмотря на усилия, несовершеннолетние остаются наиболее уязвимой группой. Напоминаем: распространение наркотиков – тяжкое преступление, караемое лишением свободы на срок от четырех до 20 лет, а в некоторых случаях – пожизненным заключением.

Сообщить о незаконном обороте наркотиков можно по телефону дежурной части УМВД России по Курской области 36-82-65 и в официальной группе «Полиция Курской области» в «ВКонтакте»: vk.com/police_kursk