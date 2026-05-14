Проект «КурскГранинКнигоФестиваль» выиграл грант Российского фонда культуры

Проект «КурскГранинКнигоФестиваль» стал победителем грантового конкурса Российского фонда культуры. Последний проводится в рамках национального проекта «Семья». Поддержку получила лишь каждая пятая из 500 направленных заявок.

В прошлом году благодаря этому книжному фестивалю Курская область стала литературным флагманом России. Главная задача проекта — возродить интерес курян к книге и чтению, отмечают организаторы.

«#КурскГранинКнигоФестиваль в 2026 году пройдет в сентябре, сообщили в Правительстве региона. Как и в прошлом году, фестиваль примет музей-усадьба Афанасия Фета под Курском. Планируется, что Ассоциация юристов России поможет привести усадьбу в порядок.