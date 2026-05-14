Школы Курской области получили 23 новых автобуса

Директора школ из 11 районов области получили ключи от 23 новых автобусов. Транспорт приобретен на средства федерального бюджета по линии Министерства промышленности и торговли РФ.

Автопарк пополнился автобусами разной вместимости: десять ПАЗ, восемь ГАЗ, три микроавтобуса УАЗ и два КАВЗ. Их распределили с учетом удаленности учеников от школ, износа старого транспорта и необходимости открытия новых маршрутов.

Новые автобусы будут работать в Золотухинском, Железногорском, Касторенском, Конышевском, Курском, Медвенском, Пристенском, Советском, Солнцевском, Фатежском и Щигровском районах.

Автобусы оснащены по последнему слову техники: тахографами, проблесковыми маячками, ремнями безопасности на всех сиденьях и камерами видеонаблюдения. Всего в Курской области насчитывается 339 школьных автобусов. Обновление автопарка продолжается, заверили в Правительстве региона.