В Курской области еще около 90 услуг переведут в электронный формат

В Курской области стартует второй этап масштабного проекта по переводу социально значимых услуг в электронный формат. Инициатива, реализуемая в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», направлена на повышение доступности, качества и удобства получения услуг для жителей региона.
Ранее в электронный вид уже переведены 84 услуги. В планах на 2026–2027 годы — оцифровка еще около 90 востребованных сервисов.
- Онлайн-формат позволяет существенно экономить время жителей и делает взаимодействие с органами власти более открытым и прозрачным, — считает министр цифрового развития и связи Курской области Сергей Кожевников.
Развитие цифровых сервисов идет в рамках нацпроекта «Экономика данных».