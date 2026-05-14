Курск
Курск
НовостиЭкономика14 мая 2026 8:18

В Курской области еще около 90 услуг переведут в электронный формат

Реализовать задуманное должны до 2028 года
Светлана ВОЛКОВА
Ранее 84 наименования массовых социально значимых услуг уже переведены в электронный вид в регионе

В Курской области стартует второй этап масштабного проекта по переводу социально значимых услуг в электронный формат. Инициатива, реализуемая в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», направлена на повышение доступности, качества и удобства получения услуг для жителей региона.

Ранее в электронный вид уже переведены 84 услуги. В планах на 2026–2027 годы — оцифровка еще около 90 востребованных сервисов.

- Онлайн-формат позволяет существенно экономить время жителей и делает взаимодействие с органами власти более открытым и прозрачным, — считает министр цифрового развития и связи Курской области Сергей Кожевников.

Развитие цифровых сервисов идет в рамках нацпроекта «Экономика данных».