14 мая в Курской области возможны дожди и грозы

14 мая в Курской области день обещает быть облачным, но с прояснениями. Не исключены кратковременные дожди, а в некоторых местах они могут сопровождаться грозами. Днем в отдельных районах возможен град.

Ветер будет дуть с востока. Днем он усилится до 8-13 метров в секунду. Днем воздух в регионе прогреется до +17...+22°C.

Метеорологическая видимость составит от 3000 до 7000 метров.

Радиационная, химическая и биологическая обстановка в Курской области остается стабильной и соответствует установленным нормам.

Естественный радиационный фон находится в пределах 9-11 мкР/час. Это значение значительно ниже допустимого уровня, установленного СанПиН 2.6.1.2523-09, который составляет до 50 мкР/час.

Общий уровень загрязнения воздуха оценивается как умеренный. По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе на территории Курской области не зафиксировано.

Таким образом, экологическая обстановка в регионе характеризуется как устойчивая, сообщает МЧС региона.