Жители приграничья передали поздравления на фронт и в госпитали

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Жители приграничной Белгородской области не понаслышке знают, как непросто защитникам родных рубежей, как важны для них внимание и поддержка тыла. Накануне праздника Великой Победы бойцам вновь передали гостинцы, письма с добрыми пожеланиями, гуманитарные грузы, необходимые как для выполнения боевых задач, так и поддержания здоровья.

Спикер заксобрания Белгородчины Юрий Клепиков навестил бойцов в одном из госпиталей. Кроме необходимых вещей и вкусных гостинцев, он передал и детские рисунки от работников аппарата облдумы для поддержания боевого духа.

Юрий Николаевич подчеркнул, что сегодня военнослужащие проявляют исключительное мужество и профессионализм, достойно продолжая традиции дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Также председатель облдумы региона вручил военным медикам заслуженные награды, отметив профессионализм и высокое качество медпомощи, оказываемой их подопечным.

Бойцов, находящихся на лечении, навестила и депутат Елена Гурова - передала детские письма и подарки, а также организовала творческое поздравление. А Елена Емельянова оказала содействие в проведении концертной программы еще в одном расположении воинов.

Накануне 9 мая гуманитарную помощь, прибывшую из Кировской области, по просьбе председателя облдумы передал защитникам Геннадий Чмирев. А Богдан Червинский и Евгений Михайлюков побывали в Луганской Народной Республике: доставили военнослужащим жгуты, медикаменты, продукты питания и средства личной гигиены.