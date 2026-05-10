Центральную аллею мемориала Памяти павших в Курске отремонтируют к 23 августа

Восстановление главного курского мемориала - Памяти павших - продолжается. Сейчас идет активная фаза ремонта. Как рассказали в областном правительстве, большой фронт работ сосредоточен под землей: подрядчик провел устройство опорных стен для ограждения, прокладывает инженерные сети, в том числе для системы автополива. На мемориале сделают современное освещение и аудиосопровождение.

Надгробные плиты, которые повредили бригады в марте, демонтировали. Идет их реставрация. На месте разрушенных надгробий установили новые. Весь фронт работ должны завершить к декабрю 2026-го, а центральную аллею — уже к 23 августа.

- С 12 мая также начнутся работы на Площади героев Курской битвы, перед корпусом КГУ, который является частью мемориального ансамбля. Площадь приведем в порядок при поддержке Министерства науки и высшего образования. Фасад здания частично уже отремонтирован, вторая очередь работ на подходе. После ремонта здесь появятся сухой фонтан, благоустроенные пешеходная зона и зона отдыха, а также Аллея Героев. Установим бюсты Героев России - уроженцев Курской земли, которые погибли в ходе СВО, - добавил губернатор Александр Хинштейн.