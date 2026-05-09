Медаль погибшего бойца Великой Отечественной войны в Курске вручили его родным

Накануне Дня Победы в Курской школе-интернате прошла трогательная церемония. Спустя 81 год после окончания Великой Отечественной войны медаль «За боевые заслуги» сержанта Степана Анненкова передана его родственникам – племяннице, внучатым племянникам и правнукам.

Награду обнаружили калининградские поисковики из центра «Натангия» на месте боев Восточно-Прусской операции. После тщательной архивной проверки удалось установить личность героя. Степан Филиппович Анненков, уроженец деревни Зиборово Золотухинского района, служил заряжающим СУ-152. В феврале 1945 года в Восточной Пруссии он проявил исключительное мужество: уничтожил два бронетранспортера, противотанковое орудие и около двадцати солдат противника. За этот подвиг он был награжден орденом Отечественной войны II степени посмертно. Сержант Анненков погиб в бою 14 марта 1945 года.

Поиски родственников героя вели совместные отряды калининградских и курских поисковиков из «Курской земли», сообщили в Правительстве Курской области.