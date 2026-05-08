В Курской области полицейские задержали подростка, разъезжавшего на мотоцикле без прав

В Октябрьском районе сотрудники полиции, дежурившие на стационарном посту, выявили 17-летнего подростка, управлявшего мотоциклом без прав.

Парень старался не попасть в поле зрения полицейских, но был задержан. В отношении молодого человека составлен административный протокол. Кроме того, отвечать за поведение сына придется его родителям.

- Законный представитель подростка привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

Также со взрослыми была проведена беседа об опасности вождения мотоцикла без прохождения специального обучения.