Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2026 15:00

В Курской области полицейские задержали подростка, разъезжавшего на мотоцикле без прав

Нарушитель был выявлен на стационарном посту полиции в Октябрьском районе
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Госавтоинспекции Курской области

Фото Госавтоинспекции Курской области

В Октябрьском районе сотрудники полиции, дежурившие на стационарном посту, выявили 17-летнего подростка, управлявшего мотоциклом без прав.

Парень старался не попасть в поле зрения полицейских, но был задержан. В отношении молодого человека составлен административный протокол. Кроме того, отвечать за поведение сына придется его родителям.

- Законный представитель подростка привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

Также со взрослыми была проведена беседа об опасности вождения мотоцикла без прохождения специального обучения.