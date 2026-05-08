НовостиПолитика8 мая 2026 11:49

В Курской области дрон ВСУ атаковал мотоциклиста на дороге

Мужчину направят в областную больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

В Курской области при атаке вражеского беспилотника пострадал мужчина. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

- В поселке Коренево Кореневского района пострадал мужчина, который ехал на мотоцикле, - говорится в сообщении глав Курской области.

Уточнятся, что пострадавший пытался увернуться от удара FPV-дрона и упал мотоцикла.

У 50-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом ребер, травму плеча и множественные ссадины.

В настоящее время раненого планируют эвакуировать в Курскую областную больницу.