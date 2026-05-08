В Курске изменится организация движения на двух улицах

В Курске на месяц изменят организацию движения на двух участках дорог. Об этом сообщает Госавтоинспекция Курской области.

Анализ данных с камер фотовидеофиксации показал, что на перекрестке проспекта Дружбы и проспекта Энтузиастов с улицы Сергеева поворачивают направо на проспект Энтузиастов в 1,5-2,2 раза чаще, чем едут прямо в сторону улицы 50 лет Октября. В результате правая полоса, где можно ехать прямо и направо, чаще всего используется лишь для поворота.

- В часы пик здесь образуются очереди, и водители нарушают правила, поворачивая направо из среднего ряда, - отметили в Госавтоинспекции региона.

Моделирование транспортных потоков показало, что ситуацию можно улучшить. Для этого в течение месяца левая полоса будет отведена только для поворота налево, средняя - для движения прямо и направо, правая - только для поворота направо.

Соответствующий дорожный знак 5.15.1 «Движение по полосам» появится на перекрестке проспекта Дружбы и проспекта Энтузиастов 25 мая.

Кроме того, с 27 мая будет введено одностороннее движение на внутриквартальном проезде от дома №6 на улице Интернациональной до дома №2 на улице Дубровинского. Такое решение было принято с учетом пожеланий жителей Курска.

Уточняется, что после проведения эксперимента будет приниматься решение, стоит ли возвращать прежнюю организацию движения. При этом будет учитываться мнение горожан.