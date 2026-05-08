В Курске студент перевел мошенникам 2,3 млн рублей семейных сбережений

В Курске студент стал жертвой мошенников. Молодому человеку позвонили с предложением пройти диспансеризацию. Он продиктовал поступивший в смс-сообщении код, который якобы был нужен для записи в медучреждение.

Далее молодому человеку стали поступать звонки от "сотрудника банка" и "следователя". Курянина убедили, что его личный кабинет на портале Госуслуг взломан, в нем оформлена доверенность на иностранного гражданина. На счет студента якобы поступила крупная сумма, а самого парня заподозрили в финансировании террористических организаций.

- Включив камеру на смартфоне, молодой человек провел «видеообыск», показав хранившиеся в сумке накопления матери, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Найденные деньги - более 2,3 млн рублей молодой человек перевел на продиктованные аферистами счета.

Мать, вернувшись домой, не нашла сына дома. На звонки он не отвечал. Женщина обратилась в полицию. Вскоре студент пришел домой и рассказал о случившемся. Он до последнего не мог поверить, что попался на уловку мошенников.