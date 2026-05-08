Курянин из ревности пригрозил убить бывшую жену

Мировым судьей судебного участка № 2 города Рыльска и Рыльского района вынесен приговор 28-летнему мужчине, угрожавшему убить свою бывшую жену.

1 августа 2025 года курянин поругался с экс-супругой на почве ревности.

- Он схватил ее за шею, прижал к стене и стал душить, высказав при этом в ее адрес угрозу убийством, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Подсудимый пояснил, что причиной конфликта стало полученное бывшей женой СМС-сообщение от мужчины.

Он признал вину и помирился с бывшей женой. Мужчину приговорили к 9 месяцам ограничения свободы.