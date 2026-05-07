НовостиОбщество7 мая 2026 15:01

Курянин скосил траву на участке бывшей тещи и лишился 100 тысяч рублей

Соседка отсудила деньги за ущерб, причиненный ее машине отлетевшей из-под триммера щебенкой
Марина МАКОВЛЕВА
Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

Жительница Черемисиновского района обратилась в суд с иском к своей соседке, требуя взыскать с нее причиненный ущерб - более 100 тысяч рублей.

Машина женщины марки ВАЗ 2110 была припаркована около дома ответчицы. Как утверждала курянка, соседка косила триммером траву, при этом отлетевшая щебенка повредила лакокрасочное покрытие автомобиля.

- Ответчик вину не признала, утверждая, что по ее просьбе косил траву бывший зять, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Суд привлек бывшего зятя в качестве соответчика по делу. Тот не отрицал, что косил траву по просьбе бывшей тещи, но утверждал, что никакого автомобиля рядом не было.

В итоге Черемисиновский районный суд взыскал ущерб с бывшего зятя соседки. При апелляционном рассмотрении Курский областной суд оставил решение без изменения.