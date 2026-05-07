В Курске велосипедист попал под колеса иномарки

По предварительной информации, 7 мая в районе дома № 3 по улице Студенческой в Курске случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Примерно в 9:50 Toyota Avensis, которой управлял водитель 1973 г.р., наехала на велосипедиста 2012 г.р. Передвигавшийся на двухколесном транспортном средстве Phoenix подросток с травмами доставлен в медицинское учреждение.

- Полиция выясняет причины и обстоятельства данного происшествия, - добавили в ГАИ.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и проявлять взаимное уважение.