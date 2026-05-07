НовостиПроисшествия7 мая 2026 8:50

В центре Курска 7 мая горела квартира

ЧП произошло на улице Карла Маркса
Ольга ДАНИЛОВА

7 мая в 09:27 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курской области поступило сообщение о возгорании квартиры в Курске на улице Карла Маркса.

На место происшествия прибыли пожарные-спасатели ПСЧ №8 и ПСЧ №2 города Курска, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи и работники электросетей.

По данным МЧС региона, пожар полностью потушили в 09:46.

В результате пожара повреждены вещи и натяжной потолок на площади 30 квадратных метров. Из дома эвакуировали четыре человека.

Причину и размер ущерба устанавливают.