НовостиПроисшествия7 мая 2026 6:06

В Железногорске 81-летняя автоледи насмерть сбила пешехода

Женщине дали условный срок
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Железногорским городским судом 81-летняя пенсионерка признана виновной в ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, утром 10 июля 2025 года женщина двигалась за рулем автомобиля «ВАЗ 21053». Проехав на «красный», на регулируемом пешеходном переходе пенсионерка сбила пешехода. Потерпевший получил сочетанную травму тела.

- В тот же день мужчина скончался в Железногорской городской больнице, - рассказали в пресс-службе судов.

Железногорский городской суд признал женщину виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно, а также лишению прав на 2 года.

В пользу матери погибшего с виновницы ДТП взыскали имущественный ущерб в сумме более 105 тысяч рублей и 1 млн рублей компенсации морального вреда.

На машину курянки наложен арест до исполнения приговора в части гражданского иска.