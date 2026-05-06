Курянина, ударившего сотрудника ДПС ногой в грудь, будут судить

Прокуратура Дмитриевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

15 августа 2025 года обвиняемый двигался за рулем автомобиля на территории города Дмитриева. Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево на придомовой территории.

Прибывший на место сотрудник ДПС выявил у водителя признаки опьянения. Полицейский начал оформлять административный материал, что обвиняемому не понравилось.

- Мужчина применил насилие в отношении инспектора, находящегося при исполнении должностных обязанностей, нанеся удар ногой в область грудной клетки, - отметили в прокуратуре Дмитриевского района.

В настоящее время уголовное дело направлено в Дмитриевский районный суд.