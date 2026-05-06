Курянка получила долги вместо красивых фото

Жительница Железногорска планировала провести фотосессию, но попалась на уловку мошенников.

35-летняя женщина нашла в социальной сети страницу фотографа и забронировала аренду фотостудии. Она получила ссылку, по которой оплатила бронь, введя персональные данные, контактную информацию и дату предполагаемой съемки. Кроме того, курянке предложили услуги визажиста.

- За аренду студии и работу специалиста она перевела 7 500 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

Через некоторое время женщина решила отказаться от услуг. Ей направили новую ссылку и затем QR-код якобы для оформления возврата денег. Таким образом злоумышленники получили доступ к банковскому кабинету потерпевшей.

Вскоре женщина обнаружила списание денег и оформление на ее имя кредитной карты. В итоге преступники вывели 56 тысяч через электронный кошелек маркетплейса.