Курянин, угрожавший полицейским гранатой, отправится в колонию на 6,5 лет

Пристенским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего гранатой полицейскому.
Двое сотрудников полиции выехали на вызов местной жительницы. Женщина сообщила, что муж угрожает ей взорвать гранату. Прибыв на место, полицейские обнаружили нетрезвого супруга потерпевшей.
- При нем находились две ручные осколочные гранаты, а также четыре взрывателя, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
Стражи правопорядка потребовали, чтобы мужчина проследовать с ними в отдел полиции, но тот взял взрывное устройство в руку и стал им угрожать.
Как выяснилось, пакет с взрывными устройствами курянин нашел на улице поселка Пристень ранее и решил оставить себе.
По решению суда мужчина отправится в колонию общего режима на 6 лет 6 месяцев. Также ему придется заплатить 20 тысяч рублей штрафа.