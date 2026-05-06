В Курске пьяная компания сняла с машины медработника аккумулятор, декоративные колпаки, магнитолу и колонки

В Курске полицейские задержали мужчин, совершивших кражу из автомобиля медработника. Заступая на суточное дежурство, он оставил свою машину ВАЗ 2105 на парковке у клиники.

- Выйдя на улицу на следующий день, молодой человек увидел на авто следы взлома и проникновения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

Неизвестные сняли с автомобиля аккумулятор и декоративные колпаки с колес, унесли магнитолу, вырвали из дверей колонки, повредив обшивку.

Оперативникам Западного отдела полиции Курска удалось выяснить, что злоумышленников было трое. Все они жили поблизости. Ночью нетрезвая компания отправилась за спиртным на машине и заметила припаркованный автомобиль потерпевшего. 34-летний ранее судимый курянин решил вскрыть машину, используя отвертку. Похищенное мужчины сложили в свое авто и увезли. Оперативники нашли вещи в сарае рядом с домом.

Теперь фигурантам предстоит ответить за кражу и возместить потерпевшему ущерб.