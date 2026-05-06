В Курской области водитель иномарки погиб при столкновении с погрузчиком

В Хомутовском районе в аварии погиб мужчина. Инцидент произошел 5 мая на 49 км автодороги «Дмитриев - Береза - Меньшиково - Хомутовка».

Автомобиль «Хендай Туксон» под управлением 74-летнего водителя двигался со стороны села Меньшиково в сторону поселка Хомутовка. Он столкнулся с погрузчиком «JCB 531», которым управлял 47-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель 1952 года рождения автомобиля «Хендай Туксон» скончался на месте, - сообщает Госавтоинспекция Курской области.

По факту ДТП проводится проверка.