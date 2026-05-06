НовостиПроисшествия6 мая 2026 7:58

Курянин отправится в колонию за хранение гранат

Мужчина получил взрывные устройства от собутыльника и принес их домой
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Житель Конышевского района осужден за незаконное хранение взрывных устройств. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

15 октября 2025 года курянин познакомился с мужчиной. Они вместе выпили и новый знакомый решил подарить подсудимому три ручные осколочные гранаты Ф-1. Мужчина принес гранаты домой и хранил у себя до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Курянин признал вину частично.

- Приговором суда житель деревни Прилепы Конышевского района признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей.