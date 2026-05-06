Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Курской области

Фото из архива КП

С 9.00 5 мая до 9.00 6 мая над Курской областью сбиты 79 вражеских беспилотников различного типа. По отселенным районам артиллерия применена 54 раза. Такие данные приводит губернатор региона Александр Хинштейн.

- Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отметил руководитель Курской области.

В городе Льгове при ударе беспилотника пострадали два человека - мужчины 29 и 44 лет. Они были доставлены в Курскую областную больницу. Повреждения получили два автомобиля и остекление заправки.

Кроме того, в селе Щекино Рыльского района в двух домах повреждены фасады и выбиты окна.