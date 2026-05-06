В Курске на берегу реки Тускарь обнаружена несанкционированная свалка

В прокуратуру Сеймского административного округа Курска обратился местный житель, сообщивший о свалке на берегу реки Тускарь.

Проверка с участием специалистов министерства природных ресурсов Курской области и управления муниципального контроля города Курска выявила нарушения природоохранного законодательства.

- В водоохранной зоне на расстоянии менее 15 метров от реки Тускарь размещена несанкционированная свалка строительных отходов (бетонная крошка, битый кирпич, пиломатериалы и других), - рассказали в прокуратуре Сеймского административного округа города Курска.

Объем обнаружены отходов составил около 30 кубометров, площадь загрязненной территории - около 800 квадратных метров.

Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Центрального округа Курска, требуя ликвидировать несанкционированную свалку.

Надзорное ведомство проконтролирует устранение нарушений.