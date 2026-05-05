В Курской области беспилотник ВСУ атаковал заправку, ранены два человека

5 мая украинский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По предварительным данным, ранения получили два человека. У 30-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму, ранения рук и ног, закрытую черепно-мозговую травму.

- Также ранен начальник пожарной части. У 44-летнего мужчины осколочные ранения ног, - сообщает руководитель региона.

Пострадавшим оказали помощь в Льговской ЦРБ. В настоящее время бригада скорой медицинской помощи доставляет их в Курскую облбольницу.

На объекте повреждено заправочное оборудование.