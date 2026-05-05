НовостиПроисшествия5 мая 2026 15:00

Курянин едва не зарезал брата из-за спора о количестве выпитого

Пенсионеры поругались во время совместного застолья
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Прокуратурой Октябрьского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 68-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собственного брата.

В октябре 2025 года обвиняемый выпивал со своим 66-летним братом. Мужчины повздорили из-за количества алкоголя, который употребил младший родственник.

- В ходе ссоры обвиняемый ножом нанес удар в область брюшной полости потерпевшего, - прокомментировали в прокуратуре Октябрьского района.

Раненый сумел попросить помощи у соседа, который вызвал ему скорую помощь.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.