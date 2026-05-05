Куряне смогут получить выплаты за оставленные дома в приграничье

Фото из архива КП

В Курской области могут официально признать поврежденными «размороженные» дома. Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства РФ №2402. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Речь идет о зданиях, которые напрямую не пострадали в результате действий ВСУ, но, оставшись без хозяев, пришли в упадок. Таких домах разморозилось отопление, жить в них без ремонта невозможно.

По словам губернатора, он поднимал данный вопрос на встрече с Владимиром Путиным и просил распространить на такую категорию жилья федеральные меры поддержки.

- Владимир Владимирович такой подход поддержал, сказав: люди не виноваты в том, что их дома пришли в негодность, - сообщает глава региона.

В настоящее время совместно с Правительством РФ подготовлены поправки в федеральный нормативный акт. Оставленные дома будут обследовать комиссии, после чего будет приниматься решение о степени повреждений. Если помещение признают непригодным для жизни, за него можно будет получить сертификат. Собственникам домов, которые подлежат ремонту, из федерального бюджета будут выделяться средства на его восстановление (9 тысяч рублей на квадратный метр).

В ближайшее время нормативные акты Курской области будут приведены в соответствие с федеральными изменениями, после чего жители смогут получить компенсации.

- Как только позволит оперативная обстановка каждое помещение будет обследовано и все получат необходимую помощь, - заверил Александр Хинштейн.