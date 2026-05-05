Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 14:07

Куряне смогут получить выплаты за оставленные дома в приграничье

В регионе готовят законодательную базу для выдачи компенсаций и сертификатов за «размороженное» жилье
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курской области могут официально признать поврежденными «размороженные» дома. Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства РФ №2402. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Речь идет о зданиях, которые напрямую не пострадали в результате действий ВСУ, но, оставшись без хозяев, пришли в упадок. Таких домах разморозилось отопление, жить в них без ремонта невозможно.

По словам губернатора, он поднимал данный вопрос на встрече с Владимиром Путиным и просил распространить на такую категорию жилья федеральные меры поддержки.

- Владимир Владимирович такой подход поддержал, сказав: люди не виноваты в том, что их дома пришли в негодность, - сообщает глава региона.

В настоящее время совместно с Правительством РФ подготовлены поправки в федеральный нормативный акт. Оставленные дома будут обследовать комиссии, после чего будет приниматься решение о степени повреждений. Если помещение признают непригодным для жизни, за него можно будет получить сертификат. Собственникам домов, которые подлежат ремонту, из федерального бюджета будут выделяться средства на его восстановление (9 тысяч рублей на квадратный метр).

В ближайшее время нормативные акты Курской области будут приведены в соответствие с федеральными изменениями, после чего жители смогут получить компенсации.

- Как только позволит оперативная обстановка каждое помещение будет обследовано и все получат необходимую помощь, - заверил Александр Хинштейн.