Курянин пойдет под суд за попытку дать взятку полицейскому

Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в приготовлении к даче взятки должностному лицу.

В апреле 2026 года в Поныровском районе сотрудники ГИБДД составили в отношении обвиняемого административный материал за вождение в состоянии опьянения. Мужчина попытался избежать суда.

- С целью избежать административного наказания на следующий день мужчина обратился к сотруднику полиции с предложением о даче взятки в размере 25 000 рублей, - прокомментировали в СУ СК РФ по Курской области.

Сотрудник полиции отказался от взятки.

Уголовное дело направлено в суд.