НовостиПроисшествия5 мая 2026 13:01

Курянин пойдет под суд за попытку дать взятку полицейскому

Нетрезвого мужчину остановили сотрудники ГИБДД
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в приготовлении к даче взятки должностному лицу.

В апреле 2026 года в Поныровском районе сотрудники ГИБДД составили в отношении обвиняемого административный материал за вождение в состоянии опьянения. Мужчина попытался избежать суда.

- С целью избежать административного наказания на следующий день мужчина обратился к сотруднику полиции с предложением о даче взятки в размере 25 000 рублей, - прокомментировали в СУ СК РФ по Курской области.

Сотрудник полиции отказался от взятки.

Уголовное дело направлено в суд.