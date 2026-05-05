Курянин, сломавший руку подростку, выплатит ему компенсацию

Прокуратурой Центрального административного округа Курска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью.

3 августа 2025 года подсудимый поссорился с 16-летним подростком и применил к нему физическую силу.

- Схватив несовершеннолетнего за руку, он причинил ему телесные повреждения, - сообщает прокуратура Центрального административного округа Курска.

У подростка диагностировали закрытый перелом лучевой кости со смещением.

Подсудимый не признал вину, но государственный обвинитель представил доказательства, подтверждающие, что его действия были умышленными.

Мужчину приговорили к 1 году ограничения свободы. Кроме того, в ему придется выплатить подростку компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.