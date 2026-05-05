В Курске с 11 мая стартуют гидравлические испытания теплосетей

Фото администрации города Курска

С 11 мая в Курске «РИР-Энерго» начнет сезонные гидравлические испытания тепловых сетей. Работы проведут поэтапно во всех округах города. Об этом информирует администрация города Курска.

- Специалисты проверят на прочность и плотность более 900 км тепловых сетей разного диаметра, - рассказали в городском руководстве.

Кроме того, будет проводиться текущий ремонт трубопроводов и оборудования.

Испытания пройдут в следующем порядке:

- 11-24 мая - Сеймский округ и часть Центрального (ТЭЦ-1);

- 12-19 мая - завокзальная часть Железнодорожного округа (котельная ООО «ТГК»);

- 26 мая - 2 июня - привокзальная часть Железнодорожного округа (котельная 113-го квартала);

- 17-30 июня - Северо-Западный микрорайон, проспекты Клыкова, Плевицкой, Победы, СХА (ТЭЦ Северо-Западного района);

- 14-27 июля исторический центр города (ТЭЦ-4).