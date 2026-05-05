Житель Курской области задержан за госизмену

Курянин задержан за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курской области со ссылкой на ФСБ.
24-летний молодой человек подозревается в совершении государственной измены в интересах спецслужб Украины.
По данным Центра общественных связей ФСБ, курянин был завербован военной разведкой Украины через интернет.
- Через своих знакомых он пытался собирать данные о военных и гражданских объектах региона, - сообщают в правительстве Курской области.
Возбуждено уголовное дело.
Уточняется, что задержанный дал признательные показания.