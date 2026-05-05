Курянин пытался купить автомобиль из-за границы, но остался без машины и без денег

Житель Курска планировал купить иномарку из-за границы, но стал жертвой мошенников.

Мужчина увидел привлекательное объявление в интернете и перешел по указанной ссылке. Неизвестный предложил ему внести деньги за машину, затем потребовал оплатить услуги по оформлению на таможне, утильсбор, страховку. Курянин раз за разом переводил деньги, но машину так и не дождался.

- Иномарку клиент ждал несколько месяцев, а затем обратился в полицию. Сумма ущерба составила свыше 2,5 млн рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Возбуждено уголовное дело.