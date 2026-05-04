В Курске прокуратура выявила нарушения на контейнерной площадке на улице Уфимцева

Фото прокуратуры Центрального административного округа города Курска

Прокуратурой Центрального административного округа Курска выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обращения с твердыми коммунальными отходами.

Сообщается, что по графику санитарной уборки контейнерной площадки на улице Уфимцева в апреле 2026 года ответственным за ее содержание являлось ООО «Жилсервис «Центральный». Однако организация выполнила свои обязательства не в полном объеме.

- На указанной площадке за пределами контейнера размещены строительные и бытовые отходы, а также автомобильные шины, - сообщает прокуратура Центрального административного округа Курска.

В адрес руководства организации было внесено представление. Ответственное лицо вызвали в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.