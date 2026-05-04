НовостиОбщество4 мая 2026 14:00

В Курске прокуратура выявила нарушения на контейнерной площадке на улице Уфимцева

Надзорное ведомство потребовало устранить свалку
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Центрального административного округа города Курска

Прокуратурой Центрального административного округа Курска выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обращения с твердыми коммунальными отходами.

Сообщается, что по графику санитарной уборки контейнерной площадки на улице Уфимцева в апреле 2026 года ответственным за ее содержание являлось ООО «Жилсервис «Центральный». Однако организация выполнила свои обязательства не в полном объеме.

- На указанной площадке за пределами контейнера размещены строительные и бытовые отходы, а также автомобильные шины, - сообщает прокуратура Центрального административного округа Курска.

В адрес руководства организации было внесено представление. Ответственное лицо вызвали в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.