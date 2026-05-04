73-летнюю курянку обвиняют в распространении порнографии

Кировский районный суд Курска рассмотрит уголовное дело в отношении 73-летней местной жительницы. Ее обвиняют в незаконном распространении порнографических материалов в интернете.

- Жительница города Курска зарегистрировалась в мобильном приложении, в котором (с целью знакомства с мужчиной) опубликовала фотографии своей 29-летней соседки, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Сама соседка, отметим, ничего не знала о проделках пенсионерки.

Обвиняемая познакомилась в социальной сети с 41-летним мужчиной. Во время виртуального общения она по просьбе нового знакомого высылала ему фото соседки вместо своих. Когда мужчина попросил прислать интимную фотографию, женщине пришлось найти подходящее изображение в интернете.

В итоге обман раскрылся, о действиях пенсионерки узнали сотрудники правоохранительных органов.

Экспертиза установила, что фотография обнаженного тела, которое выслала курянка, содержит признаки информации порнографического характера.

Теперь женщине может грозить от 2 до 6 лет лишения свободы.