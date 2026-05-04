НовостиПроисшествия4 мая 2026 12:00

Курянина будут судить за попытку подкупить инспекторов ДПС

Автоинспекторы остановили на дороге нетрезвого водителя
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Курчатовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в приготовлении к даче взятки должностному лицу.

В марте 2026 года сотрудники ДПС заметили на дороге машину, двигавшуюся по странной траектории.

- При проверке у водителя были установлены признаки опьянения, - рассказали в ведомстве.

Мужчина предложил полицейским в качестве взятки 40 тысяч рублей. Его предупредили об уголовной ответственности, но он продолжал упорствовать.

Полицейские сообщили о произошедшем в дежурную часть.

Уголовное дело рассмотрит Курчатовский городской суд.