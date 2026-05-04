Курянина будут судить за попытку подкупить инспекторов ДПС

Курчатовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в приготовлении к даче взятки должностному лицу.
В марте 2026 года сотрудники ДПС заметили на дороге машину, двигавшуюся по странной траектории.
- При проверке у водителя были установлены признаки опьянения, - рассказали в ведомстве.
Мужчина предложил полицейским в качестве взятки 40 тысяч рублей. Его предупредили об уголовной ответственности, но он продолжал упорствовать.
Полицейские сообщили о произошедшем в дежурную часть.
Уголовное дело рассмотрит Курчатовский городской суд.