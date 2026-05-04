Курянин решил спор с сожительницей при помощи ножа

Следователь Курчатовского межрайонного следственного отдела СК России по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины. Его обвиняют в убийстве.

По версии следствия, в феврале 2026 года курянин выпивал с сожительницей у себя дома. Между ними завязалась ссора.

- Мужчина нанес своей сожительнице удар ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Фигуранту уголовного дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время доказательства, собранные в ходе следствия, позволяют направить уголовное дело в суд.