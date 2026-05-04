НовостиПроисшествия4 мая 2026 11:01

Курянин решил спор с сожительницей при помощи ножа

Мужчину будут судить за убийство
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Следователь Курчатовского межрайонного следственного отдела СК России по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины. Его обвиняют в убийстве.

По версии следствия, в феврале 2026 года курянин выпивал с сожительницей у себя дома. Между ними завязалась ссора.

- Мужчина нанес своей сожительнице удар ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Фигуранту уголовного дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время доказательства, собранные в ходе следствия, позволяют направить уголовное дело в суд.