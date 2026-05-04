В Курске 15-летнего подростка осудили за разбой

В Курской области 15-летнего подростка осудили за разбой.

16 ноября 2025 года ранее судимый и нигде не обучающийся 15-летний юноша в состоянии опьянения напал на несовершеннолетнюю на улице Ильича в Курске. Угрожая отверткой, злоумышленник отобрал у своей жертвы зарядный кейс от наушников и упаковку жевательной резинки.

- Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в воспитательной колонии, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Также ему придется заплатить 20 тысяч рублей штрафа и выплатить потерпевшей 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.